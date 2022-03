Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Entre el amor y las balas.



Yolanda e Iván siguen presionando a Yago para que colabore con ellos y les entregue una pista que les permita localizar a Argos. El hacker está dispuesto a ayudar a la pareja de policías, pero solo si consigue un trato de favor. No está dispuesto a vender a uno de los criminales más peligrosos del momento a cambio de nada, es demasiado peligroso.



Por otro lado, el primer intento de Martina de envenenar a Quintero ha fallado estrepitosamente. La agente inmobiliaria tiene entonces que pensar en otro plan que le permita acabar con la vida del asesino de su padre y de su hermano. A espaldas de Víctor, quien cree que su amada no le oculta nada, idea una nueva artimaña y también busca un cómplice que la ayude. ¿Quién es el candidato?

Un operativo en marcha

Desde que Lidia se enteró que Stefania está investigando la cibertrata solo tiene una idea en mente: seguir a la recién llegada a Distrito Sur. La agente cree que la novia de Hanna es quien podrá llevarla hasta los directores de esta red de secuestro y escolarización de mujeres. Lidia pone en marcha su plan, pero este sale mal. Tanto ella como Stefania son capturadas por la mafia.

Hanna y Néstor dan rápidamente la voz de alarma porque no tienen noticias de ninguna de las dos. Pronto, se inicia un operativo para rescatarlas con vida, pero puede que no sea nada fácil. La gente a la que van a enfrentarse es muy peligrosa. ¿Saldrán todos bien librados de esta?

