Luna trata de animar a Carol, tras su separación de Durán. Aunque la dueña del Moonlight se esfuerza en mejorar el estado de ánimo de su prima, lo cierto es que esta lleva muy mal el proceso de divorcio. Sigue queriendo a su todavía marido y eso es algo que no puede negar. ¿Llegarán a darse una segunda oportunidad?



Por otro lado, la policía libera a Lidia y Stefania. Estar a punto de perder a las dos mujeres más importantes de su vida, hace que Hanna confronte por fin sus verdaderos sentimientos. Debe tomar una decisión más pronto que tarde, y lo sabe. ¿A cuál de las dos elegirá para unir sus vidas?

El caso de Argos lo llevará el CNI

En comisaría, Iván intenta localizar al Pelícano, un estrecho colaborador de Argos, pero la misión se le complica por momentos. Mientras tanto, Martina finge ante Víctor que acepta seguir trabajando para Quintero, pero sus planes son otros. La mujer no piensa cesar en su empeño de matar a Fernando y vengar así la muerte de su hermano y de su padre.

Hanna confiesa a Lidia que no ha podido olvidarla y deciden reanudar su relación. Mientras tanto, Bremón comunica a Miralles que Interior quiere que el caso de Argos lo lleve el CNI. La comisaría se lleva un gran disgusto al ver que le están arrebatando una de sus investigaciones más importantes. Sole regresa y descubre que Sheila está decepcionada con ella y, además, Martina pide ayuda a Osman Yavuz, el amante de su hermano, para matar a Quintero.

