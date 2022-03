El avance de esta semana en los capítulos de Servir y proteger: Un grave error.



Daniel nota que está perdiendo poco a poco el control que solía tener sobre Soledad desde que se conocieron. El hombre no solo quiere vigilar cada paso que dé su novia, sino que, además, piensa obligarla a vivir con él. Para lograr su objetivo, comienza a manipular a Sheila. Quiere usar a la hija para llegar a la madre. ¿Lo conseguirá o fallará en su burda artimaña?



Por otro lado, Durán, que no está para nada contento con la llegada de Iker, no se molesta en disimular su enfado. Cuando Lemos se pone manos a la obra con el caso de Argos, Durán muestra su disconformidad con respecto a sus decisiones: “Creo no estás haciendo las cosas como se deben hacer”. Este pequeño y primer pique hace que ambos agentes choquen en varias ocasiones.

Martina descubre la complicidad entre Rubén y Vega

Lejos de allí, Martina sigue adelante con su plan de acabar con Quintero. Sin embargo, algo hace que aparte su atención del futuro atentado: descubrir la complicidad que hay entre Rubén y Vega. La agente inmobiliario no duda en preguntarle al que fuera su marido desde cuándo es tan amigo de la inspectora de Distrito Sur.

A pesar de sus triunfos, Quintero se siente solo y comienza a recordar a las personas que ha ido perdiendo a lo largo de su vida. ¿Acaso el poder y el dinero no le da la felicidad que tanto anhelaba? A su vez, Osman contrata una sicaria para matarlo. Todo parece indicar que el atentado contra el traficante será más pronto de lo que se pensaba.

