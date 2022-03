El avance de esta semana en los capítulos de Servir y proteger: Un grave error.



Qué pasó en el último capítulo de Servir y proteger: Un paso más.

Nuevas caras en Servir y proteger.

Iker y Quintero discuten. Parece que el primer encuentro que tuvieron, lleno de calma y recordando cuánto significó Alicia en sus vidas, no volverá a repetirse. Lo que está claro es que el inspector Lemos está acumulando cada vez más “enemigos” en Distrito Sur.



Por otro lado, Soledad rechaza vivir con Daniel y este la agrede. Lo que antes eran humillaciones, vejaciones y malos comentarios, ahora son golpes. Soledad no sabe cómo salir de este círculo de maltrato en el que se ve inmersa. Mientras tanto, Martina ultima con Osman el plan para matar a Quintero. Si todo sale como ellos esperan, no tendrán que aguardar mucho para deshacerse del traficante de armas de una vez por todas.

Quintero se lamenta por haber perdido a María

Después de un comiendo de relación algo complicado, Iker y Durán sellan la paz y colaboran en la investigación del caso Argos. Los dos policías se han dado cuenta de que si siguen discutiendo y enfrentándose entre ellos, nunca darán caza al peligroso delincuente. A su vez, Quintero se lamenta con Hanna de que su relación con María no cuajara: “He ido perdiendo a todas las personas que me importan”.

Horas más tarde, el atentado contra Quintero tiene una inesperada víctima colateral. Paralelamente, Espe consigue que Soledad le cuente lo ocurrido con Daniel y se ofrece a ayudarla para librarse de su maltratador. Además, Luna conoce a Iker y se siente atraída por él desde el primer momento. Por su parte, Rubén confiesa a Martina que Vega es la policía corrupta que trabaja para Quintero.

