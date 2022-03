Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Víctor, dispuesto a todo por proteger a Martina.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: La policía se acerca a la verdad.

Nuevas caras en Servir y proteger.

Isaías aparece asesinado en la habitación de su hotel. Los agentes, nada más conocer la noticia, emprenden una ardua búsqueda para dar con la persona que acabó con la vida del policía del CNI. Lo que ninguno sospecha es que esta investigación podría llevarles a una nueva pista sobre el siguiente paso a dar por parte de Argos.



Quintero encuentra a Osman y, por supuesto, se esfuerza en hacerlo hablar y descubrir quién planeó su atentado. Fernando debe conformarse con la confesión del hombre de que no ha actuado solo. Mientras tanto, Víctor, que ya está al tanto de la implicación de Martina en el ataque al traficante, toma una decisión radical para protegerla. Luego, le explica a su novia qué fue lo que hizo.

Mirza Taheri llega al barrio en busca de ayuda

Cerca de allí, Vega, que está muy preocupada, pide ayuda a Rubén para librarse de Quintero al mismo tiempo que Soledad se despide de Sheila y Espe. La mujer ha encontrado un buen trabajo en Valencia y ha decidido marcharse allí a comenzar una nueva vida con la seguridad de que su hija está en las mejores manos posibles.

Por otro lado, María recibe el alta médica, aunque deberá guardar reposo. Poco a poco, espera recuperar la normalidad y atender en su querido bar a los cotidianos clientes. Paralelamente, Mirza Taheri, un joven iraní homosexual, pide ayuda en el centro cívico para tramitar su solicitud de asilo en España. Además, Iker y Luna tienen su primera cita. Parece que los comienzos de la nueva pareja de Distrito Sur van viento en popa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io