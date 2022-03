Isaías aparece asesinado en la habitación de su hotel. La policía abre una investigación y comienza a buscar al culpable del crimen, sin embargo, son pocas las pistas que tienen. Esta inesperada muerte lleva a la policía de Distrito Sur a descubrir un hallazgo sorprendente sobre Argos. Resulta que el delincuente quiere hacerse con una lista de los agentes que integran las filas del CNI. Iker y sus compañeros preparan una trampa para atrapar a Argos.



Por otro lado, Quintero encuentra a Osman y confirma así sus sospechas de que este no actuó solo. Ahora que Fernando sabe que el hombre tuvo un cómplice, le ordena a Víctor que haga todo lo necesario para dar con él o con ella. Salas está convencido de que la persona que buscan es Martina, y la enfrenta.

A esta no le queda más remedio que confesar su implicación en el intento de asesinato de Quintero. Por supuesto, Víctor promete hacer todo lo necesario para protegerla y calla ante su jefe. ¿Cuánto tiempo durará la mentira? Salas toma una decisión radical para proteger a Martina.

María recibe el alta y regresa a casa

Vega pide ayuda a Rubén para librarse de Quintero. En un momento de intimidad, los nuevos amigos se dejan llevar por sus sentimientos y terminan besándose. Mientras tanto, Soledad, que finalmente aceptó la oferta de trabajo en Valencia, se despide de Sheila y de Espe.

María recibe el alta médica. Aunque se ha recuperado de las heridas físicas, el shock por lo que vivió sigue latente en ella. La dueña de La Parra revive una y otra vez el momento en el que recibió el disparo. Para distraerse, decide apuntarse a un concurso de cocina.

Por su parte, Lidia y Néstor se ocupan de una posible agresión homófoba. Los agentes descubren que la persona que ayudó a la víctima es Mirza Taheri, un joven iraní homosexual, que llegó al centro cívico pidiendo ayuda para tramitar su solicitud de asilo en España. La pareja de policías se pone manos a la obra para dar con él. Además, Iker y Luna tienen su primera cita.

