Lidia y Néstor se ocupan de una posible agresión homófoba. Un joven ha recibido una terrible paliza por parte de unos vecinos, pero también, una ayuda inesperada. El problema es que nadie ha podido averiguar hasta el momento quién ha sido el inesperado héroe que evitó que la golpiza sobre el chico fuera a más.



Por otro lado, Hanna y Carol están preocupadas porque no localizan a Mirza, un joven iraní homosexual que pide ayuda en el centro cívico para tramitar su solicitud de asilo en España. Finalmente, y después de mucho buscar, ambas amigas ponen el caso en manos de sus compañeros de la policía. Nadie mejor que ellos para dar con el desaparecido.

María celebra su cumpleaños con retraso

Lejos de allí, María celebra su cumpleaños con retraso. La dueña de La Parra está muy feliz por haber salido con vida del atentado que iba dirigido a Fernando. Sin embargo, todavía tiene muchas secuelas emocionales por curar. Lo cierto es que la mujer no puede olvidar que casi se muere y el miedo que sintió en el momento en el que recibió el disparo.

Mientras tanto, Martina se sincera con Víctor y le explica por qué cambió de opinión y quiso matar a Quintero. Con un nudo en la garganta, trata de hacerle entender lo que ha significado para ella perder a su hermano y también a su padre a manos de la misma persona. Además, en comisaría descubren que Argos planea hacerse con una lista de los agentes infiltrados del CNI. ¿Qué es lo que quiere el criminal ahora?

