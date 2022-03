El avance de esta semana en los capítulos de Servir y proteger: Víctor, dispuesto a todo por proteger a Martina.



Qué pasó en el último capítulo de Servir y proteger: Confesión obligada.

Nuevas caras en Servir y proteger.

En comisaría descubren que Argos planea hacerse con una lista de los agentes infiltrados del CNI, lo que todavía no tienen claro es por qué el buscado criminal quiere saber todos esos nombres. Iker, que es el gran experto en el tema, y el resto de agentes de la comisaría de Distrito Sur preparan una trampa para atrapar al delincuente. ¿Lo lograrán esta vez?



Por otro lado, la amistad entre Vega y Rubén parece que ha evolucionado y los dos dejan claro que sienten algo el uno por el otro. Después, se besan. Hay una nueva pareja en el barrio, además de la formada por Luna e Iker, quienes están en una nube después de haber tenido su primera cita oficial.

Quintero quiere atrapar a los socios de Osman

Quintero continúa empeñado en buscar al cómplice de Osman y para eso necesita la ayuda de Víctor. El traficante presiona a su jefe de seguridad para que encuentre a la persona que trató de matarle sin sospechar que está mucho más cerca de lo que cree. ¿Terminará Salas delatando a Martina para salvar su pellejo o seguirá cubriéndole las espaldas?

Cerca de allí, Néstor y Lidia descubren que Mirza es la persona que ayudó a la víctima de la agresión homófoba, pero no dan con él. Después de una exhaustiva búsqueda, la pareja de agentes logra averiguar el paradero del chico para recompensar su acción. Mientras tanto, María se apunta a un concurso de cocina y sigue sin afrontar los efectos emocionales del disparo que recibió en la joyería de Fernando.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io