Adriana oculta su enfermedad y sigue adelante en su búsqueda de dinero para salvar su ONG. Roy, su segundo de a bordo en la organización, decide conseguir la pequeña fortuna que necesitan por sus propios medios y puede que esos no sean los más aconsejables.



Mientras tanto, Iker confiesa a Luna que es un agente del CNI, aunque no le comenta nada acerca de la última misión que lo ha traído hasta Madrid. El policía necesita ser sincero con su chica y hacerle entender que sus escapadas a última hora y sus desplantes no tienen nada que ver con ella: “Son cosas que pasan en mi oficio, lo siento”. Luna le perdona que no le haya contando nada antes y se entregan de nuevo a la pasión.

Néstor y Lidia investigan un robo

Lejos de allí, Martina se da cuenta de que Quintero no piensa dejar el tema del atentado así como así, por mucho que Víctor se lo pida. La mujer decide tomar cartas en el asunto y comparte con Rubén sus sospechas. Algo asustada, le pide a su exmarido que sonsaque a Vega sobre el encargo que está haciendo para Fernando. ¿Hará caso el agente inmobiliario a su antigua esposa?

Por otro lado, un robo en la ONG deja a Adriana sin la posibilidad de salvar a su organización. Néstor y Lidia son los policías que deben hacerse cargo del caso. A medida que van investigando, parece que las cosas empiezan a torcerse. A su vez, Luna está feliz tras haber pasado la noche con Iker.

