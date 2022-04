Adriana recibe una buena noticia después de días de desasosiego y es que finalmente…¡Será operada! La mujer explota de alegría, pues todo parece indicar que después de pasar por el quirófano podrá terminar de una vez por todas con los problemas de salud que tantos contratiempos le han ocasionado últimamente.



Por otro lado, Vega cuenta a Quintero que Martina es la hermana de Hugo Villalobos y él prepara su venganza. Lo cierto es que la inspectora no ha tardado mucho en dar con la verdadera identidad de la agente inmobiliaria. Fernando, por su parte, no se ha sorprendido demasiado con el hallazgo, pues su instinto le decía que algo no iba con bien con esa mujer.

Adriana deja a Roy a cargo de la ONG

Quintero atrapa a Martina y lo mismo hace con Víctor. Después de maniatarlos y amordazarlos, les cuenta que ya sabe todo acerca de sus engaños y les asegura que la traición es algo que él nunca perdona. El traficante de armas da un golpe más a sus rehenes y les revela que tiene grabaciones en su contra que saldrán a la luz si muere: “Lo digo por si os da por atentar en mi contra de nuevo”.

Por otro lado, Adriana se recupera de su paso por el quirófano. La mujer, que ya se siente algo cansada debido a su edad, le pide a Roy que continúe su labor al frente de la ONG. El joven se siente halagado porque su jefa haya pensado en él: “Será complicado estar a tu nivel, porque lo has dejado muy alto”.

