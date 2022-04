Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: ¿El final de Quintero?



Qué pasó en el capítulo anterior de Servir y proteger: El refugio de Quintero.

Nuevos personajes en Servir y proteger.

Parece que después de varios días con su coraza puesta, la frialdad de Eider comienza a resquebrajarse. Tras tener un interesante interrogatorio con Carlos, la fiel ayudante de Argos reconoce al policía que sufrió malos tratos cuando era mucho más joven. ¿Acaso fue esto lo que la empujó a ampararse bajo la protección del criminal?



Por otro lado, Víctor sigue empeñado en dar con el paradero de Quintero. Sabe que deben acabar con él cuanto antes o serán ellos quienes terminen muriendo. Su ardua investigación da resultados y, finalmente, logra contactar con Amín. Este es quien está ayudando secretamente a Fernando. ¿Acabará traicionando al traficante como todos o se mantendrá fiel a su amigo?

Marcos y Sheila se conocen

Lejos de allí, Marcos, el hijo de Bremón, y Sheila se conocen y se caen fatal. El comisario se da cuenta de las pequeñas rencillas que han surgido entre los jóvenes y trata de mediado. Horas más tarde, Sole aporta una pista más para que Sheila encuentre a su padre. La adolescente se siente muy nerviosa al saber que está un paso más cerca de dar con su progenitor.

Al caer la noche, Luna confronta a Iker, preocupada por los riesgos de su trabajo. Lo cierto es que la gerente de Moonlight no ha dejado de pensar en que su chico corre mucho peligro cada día y eso está haciendo que se eche para atrás a la hora de dar un paso más en su relación. El agente del CNI trata de calmar los nervios de su novia.

