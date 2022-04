Aunque lo ha intentado con toda su buena intención, fracasa la primera sesión de mediación entre Bremón y Marcos. Lo cierto es que padre e hijo parecen estar más alejados que nunca ahora que el joven está en el barrio. ¿Podrá Emilio enfrentarse y salir indemne de la misión más complicada de su vida? ¿Está acabada la relación con su hijo?

Por otro lado y ante la falta de pistas, Sheila resuelve olvidarse de la búsqueda de su padre. Espe, nuevamente, está a su lado y le asegura que no piensa dejarla sola en un momento tan duro como este: “Si en algún momento quieres retomar lo que has dejado a medias, sabes que cuentas conmigo”, le dice de forma cariñosa. Mientras tanto, Miralles indaga sobre el paradero de Quintero. Necesita encontrar al traficante antes de que sus enemigos den con él.

Sheila media entre Bremón y su hijo

Sin saber que la policía les pisa los talones, Amín se plantea traicionar a Quintero después de recibir la visita de Víctor. Para sorpresa de todos, Amín informa a Salas de que ha matado a Fernando. ¿Es cierto la muerte del vecino más conflictivo de Distrito Sur o se trata todo de una estrategia del delincuente?

En comisaría, Eider desvela detalles sobre su primera misión y desestabiliza a Iker aludiendo a su vida personal. Por su parte, Sheila trata de mediar entre Bremón y Marcos, al mismo tiempo que va ganando algo de afinidad con el chico. Además, Néstor cree que puede ayudar a Espe con la búsqueda del padre de Sheila.

