Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: La lealtad de Hanna.



Qué pasó en el capítulo anterior de Servir y proteger: Una desilusión más.

Nuevos personajes en Servir y proteger.

Mientras los policías siguen investigando el entramado empresarial de Argos, este les asesta su golpe más duro. Lo cierto es que los agentes de Distrito Sur están más lejos que cerca de acabar con el buscado criminal. A pesar de la colaboración de Eider estos últimos días, el caso contra el delincuente parece hacerse cuesta arriba. Sobre todo para Iker, a quien le podría costar su reciente relación con Luna o, incluso, su vida.



Por otro lado, el encuentro entre Espe y Adolfo fracasa al presentarse Sheila de improviso. El hombre deja claro que no tiene intención de comenzar por el momento a tratar a su hija. Esto supone un duro revés para la adolescente, quien, tras la marcha de su madre biológica lejos de Madrid, se siente más sola que nunca. Espe trata de que la chica recupere la sonrisa y no piensa tampoco en rendirse con Adolfo. ¿Será ella quien logre un acercamiento entre el padre y la hija?

Víctor piensa cómo despistar a los agentes

Lejos de allí, Lidia descubre que Quintero mintió a Hanna sobre su paradero, lo que hace mucho más complicado poder dar con él. La policía siente mucha curiosidad por saber donde se encuentra el famoso traficante. Hanna tampoco piensa parar hasta descubrir qué ha pasado con su protector.

Mientras tanto, Víctor trama cómo despistar a la policía. Necesita que los oficiales piensen que Fernando se ha ido por su propio pie y no piensa regresar al vecindario en mucho tiempo. ¿Lo conseguirá o fallará en su intento? De momento, tiene la tapadera perfecta.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io