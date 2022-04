Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: La lealtad de Hanna.



Mientras Bremón lucha por su vida, los policías trabajan a contrarreloj para detener a quien le disparó. Este desafortunado incidente, que ha puesto en jaque a la comisaría de Distrito Sur, también ha afectado notablemente a Marcos, quien lo último que quiere es quedarse sin su padre. Sheila está junto al adolescente en estos duros momentos y lo anima a visitar a su progenitor: “Él te necesita a tu lado”.



Por otra parte, en comisaría se recibe una denuncia contra Quintero por impago de unas joyas. Ahora los agentes creen que el traficante de armas ha desaparecido por su propia voluntad, para evitar así hacer frente a sus fuertes deudas. En realidad todo responde al plan de Víctor, quien parece haber conseguido que las autoridades dejen de buscar a Fernando por mar y tierra.

Sheila sufre un duro revés

Es cierto que todo indica que Quintero ha huido a causa de sus deudas, pero Miralles, que tiene bastante calle en este tipo de asuntos, sospecha que hay algo más y no piensa parar hasta descubrir qué es lo que ha pasado con su, a ratos, enemigo. Mientras tanto, Iker descubre que Argos se ha hecho con la lista de agentes infiltrados del CNI. Ahora sí, podrían estar más cerca que nunca de dar caza al buscado delincuente.

Cerca de allí, Sheila tiene un nuevo encuentro con su padre que acaba en decepción. ¿Podrá la joven superar el hecho de sentirse abandonada nuevamente por alguien a quien acaba de conocer? A su vez, Hanna recibe una oferta para dar una entrevista hablando de su pasado.

