La situación de Rubén dentro de la organización que se ha formado tras la marcha de Quintero sigue trayendo cola. El agente inmobiliario sigue enfadado por su posición dentro de ella y no tiene ninguna intención en disimularlo. Esto podría traerle algún que otro problema con Víctor, que está empezando a cansarse de sus atrevimientos.

Por otro lado, lo que ocurrió en el supuesto escondite de Argos trae de cabeza a los agentes de Distrito Sur. Son conscientes de que alguien les tendió una trampa y de que está jugando con ellos. Sin pensarlo dos veces, interrogan a Eider sobre lo ocurrido, pero ella trata de desentenderse del tema. ¿Será verdad que es inocente u oculta algo que los oficiales todavía no han podido descubrir a pesar de sus intentos?

¿Volverá Carol a creer en el amor?

Después de su ruptura matrimonial, Carol ha perdido parte de esa alegría que tanto la caracteriza y Luna se ha dado cuenta. En una de sus íntimas conversaciones de primas, la gerente de Moonlight le aconseja a Carol que vuelva a salir con alguien: “Te mereces ser feliz, no cierres la puerta al amor”. Sin embargo, la directora del Centro Cívico no se muestra por la labor.

También en el barrio, Sandra B, una famosa influencer y conocida de María, se presenta en La Parra. Esta inesperada y agradable visita, termina con María recibiendo una propuesta laboral relacionada con su famoso bar. Además, la entrevista a Hanna sobre su labor en el centro cívico tiene consecuencias positivas y ella se siente muy feliz de haber dado ese paso.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io