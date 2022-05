El secuestro del que fue víctima Luna ha hecho mella en el ánimo de la joven. La gerente de Moonlight no deja de tener pesadillas y rememora en su mente, una y otra vez, el fatídico momento en el que fue privada de su libertad. Ni siquiera la compañía de Iker, que se siente muy culpable por lo sucedido, logra calmarla. ¿Se interpondrá la profesión del agente del CNI en su recién iniciada relación?



Por otro lado, Clemente, un pintor con un pasado como falsificador, llega al barrio y prepara una exposición. Muy pronto, su presencia pone en estado de alerta al resto de agentes de Distrito Sur. Ya tienen fichado al nuevo vecino y ahora les toca averiguar si su cambio es tan real como parece. ¿Habrá dejado a un lado las fechorías de su juventud o es todo una fachada?

Iván es dado de alta tras su pequeño percance

Por otro lado, Iván es dado de alta, después del pequeño percance de salud que tuvo. Sin embargo, los médicos son muy claros: tendrá que cuidarse la rodilla si no quiere lamentar estar un tiempo largo postrado en una cama. El inspector promete hacer todo lo que los doctores indican, ya que lo último que quiere es dejar de trabajar.

Cerca de allí, Diana y Sheila animan a Espe a salir con José, un hombre que ha conocido y que parece bastante interesado en ella. ¿Es el momento de que la policía más simpática del vecindario encuentre por fin el amor? Mientras tanto, Quintero aparece por sorpresa en comisaría y deja a todos los agentes con la boca abierta.

