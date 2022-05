Diana y Sheila no se rinden en su intento de que Espe le de una oportunidad a José. Ambas creen que el recién aparecido podría marcar un antes y un después en la vida de la agente. El problema es que ella no se siente preparada para iniciar una relación, aunque sí echa de menos abrir su corazón a alguien. ¿Será José el hombre de su vida?



Por otro lado, la aparición de Quintero ha formado un gran revuelo en comisaría y también entre sus vecinos del barrio. Todos estaban seguros de que el traficante había dejado el país agobiado por las deudas. Entonces, ¿por qué ha regresado?, se preguntan todos. A quien de seguro le dará mucha alegría su vuelta será a Hanna.

Espe acepta tener una cita con José

Al caer la noche, Espe sigue pensando en la idea de quedar o no con José. Un inesperado celestino, que resulta ser Carlos, logra convencerla de lanzarse a la piscina y tener una cita con su nuevo pretendiente. Mientras tanto, en el centro cívico, Clemente confiesa a Hanna que su hijo tiene problemas económicos y le pide ayuda para solucionarlos de alguna manera.

En comisaría, Lidia y Néstor deben buscar a Tito Carmona, un peligroso criminal que, parece, ha llegado al barrio y no tiene intenciones de irse. A su vez, Quintero queda con Diana del Val, su confidente y aliada. Juntos piensan recuperar todo lo que le ha sido robado al traficante y vengarse de aquellos que trataron de acabar con él. ¿Serán los vencedores en esta guerra?

