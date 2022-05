Después de que la semana pasada en Servir y proteger, Espe y Carlos pasaran la noche juntos, en los capítulos de esta semana Néstor tiene un enganchón con Quintero a causa de María. La dueña de La Parra, viendo que su amistad con el traficante puede traer problemas a su relación, decide cortar cualquier tipo de comunicación con él. Mientras tanto, Lidia atiende la denuncia de Ana en contra de Vivi, quien es ayudada por Hanna.

En comisaría, Carlos y Espe deben trabajar juntos. A pesar de lo que ha ocurrido entre ellos, parece que hacen un buen equipo y tienen una gran sintonía. Este entendimiento hace que la pasión entre la pareja de policías vuelva desbordarse y terminan pasando la noche juntos. Después de este nuevo “desliz”, acuerdan iniciar una relación, pero sin compromiso alguno. ¿Hasta dónde les llevará este romance?

Lejos de allí, Luna apuesta por su relación con Iker y le pide que no deje el CNI: “Te acepto con tu profesión”. Esto anima mucho al agente, que decide instalarse en Madrid definitivamente y así se lo hace saber a su novia. Poco después, el hombre pone al corriente de sus planes a Miralles, a quien le cuenta que tiene pensado también traerse a Leo a la capital.

Vega le dice a Rubén que la policía va a investigarlo

Iván compra analgésicos en internet de forma ilegal, ya que Antonio se niega a seguir suministrándole fármacos tan potentes. Los constantes dolores en la rodilla han convertido al policía en alguien diferente, malhumorado y amargado. Carlos y Yolanda se preocupan por su estado al ver que no mejora, pero él, lo último que quiere, es dar lástima.

Al caer la noche, Iván toma los medicamentos que compró y los efectos secundarios no tardan en aparecer. En una nueva jornada laboral, el agente no se presenta a una reunión con Bremón, y Durán carga duramente contra él. Mientras tanto, Miralles recibe un anónimo que implica a Rubén en un caso de corrupción. Vega alerta al hombre de que van a empezar a investigarlo.

Por otra parte, Ana denuncia a Vivi, lo que desencadena fricciones entre Lidia y Hanna. Ambas finalmente logran que sus defendidas lleguen a un entendimiento. Gracias a Ana, Vivi podrá dejar la prostitución. Paralelamente, la policía interroga a Rubén y detienen al concejal corrupto. Además, descubre algo que inquieta a Víctor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io