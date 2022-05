Tras el final del caso Argos, que tuvo lugar la semana pasada en los capítulos de Servir y proteger, Sheila retomó el contacto con Darío. La joven quería recuperar la relación con tenía con su “amigo especial” y creía que era el momento indicado. Mientras tanto, Quintero confrontó a Víctor y le reveló por qué no teme sus posibles represalias. Parece que Fernando vuelve a tener la sartén por el mango.



Por otro lado, Carlos publicó su ansiado libro y le regaló un ejemplar a Espe, quien se llevó un importante chasco con José. Al mismo tiempo, Yolanda tuvo un último y duro encuentro con Eider antes de que esta fuera llevada a una cárcel convencional. Además, Clemente, el pintor que llegó hace nada al barrio, aceptó un encargo del peligroso delincuente Tito Carmona.

Después de su regreso, Quintero trató de hablar con Julio, pero este no respondió a sus llamadas. Por su parte, Luna le confesó a Iker sus dudas sobre su relación, a causa de lo peligroso de su profesión. Mientras, Iván comenzó a sufrir fuertes dolores en la rodilla, que ocultó a sus compañeros. No obstante, el inspector le pidió a Antonio que le recetase una medicación más fuerte.

Víctor amenazó a Diana por su alianza con Quintero

Víctor creía que Diana colaboraba con Quintero y la amenazó veladamente: “Deberías pensar mejor con quien te alías”. Espe y Sheila organizaron una cena de despedida a la mujer, que se marchó al día siguiente. Paralelamente, Eider realizó una acción desesperada ante su inminente traslado a la cárcel.

Espe apoyó a Carlos en la presentación de su libro y todo terminó con ambos viviendo un momento de pasión, como vimos en el capítulo de ayer. La pareja de policías pactó no contar que han pasado la noche juntos. El amor también llegó a la vida de Iker, quien estaba dispuesto a dejar el CNI por Luna. Esta le contó a Carol la bonita declaración de amor de su novio.

