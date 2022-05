Después de lo sucedido en el capítulo de ayer en Servir y proteger, hoy la relación de Hanna y Lidia se ve enturbiada por el conflicto entre Vivi y Ana. Ambas mujeres deciden unir sus fuerzas para lograr que sus respectivas defendidas lleguen a un entendimiento, más pronto que tarde, y buscan una solución que sea beneficiosa para las dos. Finalmente, logran ver la luz al final del túnel.



Mientras tanto, Iván sigue ocultando a Yolanda la gravedad de sus dolores. El inspector ha tenido que recurrir a medicina ilegal para paliar un poco de su sufrimiento y, sin darse cuenta, está sumiéndose en un pozo sin fondo. Yolanda, por su parte, está segura de que su novio le está ocultando algo y no piensa parar hasta descubrir qué es.

Espe y Carlos inician una relación sin compromiso

Por otro lado, la relación entre Carlos y Espe va viento en popa. Aunque los dos decidieron mantener las distancias, la pasión que siente el uno por el otro es demasiado fuerte y terminan pasando la noche juntos otra vez. Al día siguiente, llega el momento de tener una conversación y responder a la pregunta: “¿Qué somos?”.

Ambos policías resuelven iniciar un romance sin compromiso y ver hasta dónde les lleva esta aventura amorosa. Por su parte, Vega alerta a Rubén de que lo están investigando por sus tratos con un concejal corrupto y le insta a dejar a un lado los negocios turbios en los que se ha metido: “Nos estás poniendo en peligro a todos”. Además, Iker anuncia a Luna que se instala en Madrid y que desea continuar la relación que ha empezado con ella.

