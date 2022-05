Néstor tiene un nuevo enganchón con Quintero a causa de María. Esto hace que la dueña de La Parra sopese si debe seguir adelante con su relación de amistad con el traficante o no. Finalmente, toma la decisión de finiquitar cualquier tipo de contacto con Fernando, por su bien y por el de su relación. Quiere demasiado a Néstor como para perderlo.



Ajena a lo que está ocurriendo con su compañero de batallas, Lidia atiende la denuncia de Ana en contra de Vivi, quien es ayudada por Hanna. Esta pequeña disputa desencadena una serie de fricciones entre la pareja, que viven la historia desde bandos opuestos. ¿Terminará el trabajo afectando a la relación entre Hanna y Lidia?

Carlos y Espe deben trabajar juntos en un caso

Por otro lado, Carlos y Espe deben trabajar juntos. Al principio, la situación resulta algo incómoda luego de haber pasado una noche de pasión juntos. Sin embargo, la pareja de oficiales demuestra una vez más, la buena sintonía que existe entre ellos. Mientras tanto, Luna apuesta por su relación con Iker y le pide que no deje el CNI. Le quiere demasiado como para hacerle elegir entre su profesión o ella.

Después de haberle pedido a Antonio que le suministrara más dosis de sus medicamentos, Iván, obsesionado con el dolor de su rodilla, compra analgésicos en internet de forma ilegal. Carlos y Yolanda, que son conscientes de que algo está pasando con su compañero y amigo, tratan de tomar cartas en el asunto. Además, Miralles recibe un anónimo que implica a Rubén en un caso de corrupción.

