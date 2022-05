Tras lo ocurrido la semana pasada, cuando Iván comete una ilegalidad, Lidia y Néstor conocen esta semana a Josele, un banquero que estafó a muchos de sus vecinos y se fugó al extranjero con todo lo que robó. El hombre, a su regreso, sufre la animadversión de los habitantes del barrio, pero él cree que todo cambiará gracias a una entrevista donde piensa dar su versión de los hechos. Sin embargo, se equivoca.



Josele es atropellado y dice no recordar nada sobre el incidente. Néstor y Lidia se hacen cargo del caso y tras iniciar las pesquisas, creen que el atropello al estafador fue intencionado. Ahora les toca averiguar quién fue la persona que atentó contra su vida. Después de un tiempo investigando, la pareja de policías confirman quien embistió a Josele.

Por otro lado, Espe pide a Carlos que ayude a Sheila a escribir un relato. La relación entre los dos avanza a grandes pasos y la policía se atreve a invitarle a cenar cuando está sola en casa. No obstante, sus planes no salen según lo había planeado y Sheila aparece de improviso. Espe le cuenta a su hija en acogida todo acerca del romance que mantienen con su compañero de trabajo ¿Cómo reaccionará la adolescente?

Quintero se entra de que Iker traerá a Leo a Madrid

En el Moongliht, Iker y Luna se organizan antes de la llegada del pequeño Leo. Quintero está muy feliz al saber que su nieto estará más cerca de él, pero teme que sus rivales tomen al pequeño como un arma arromadiza en su contra. Mientras tanto. Iván comete otro error a causa de los analgésicos y Yolanda le cubre ante Durán.

La policía va a detener a Rubén por su implicación en negocios turbios con el concejal de urbanismo de la ciudad, pero éste ha desaparecido. Durán interroga a Martina sobre su exmarido, con la esperanza de hallar una pista de su paradero. Sin embargo, es Fernando quien les ofrece la clave al contar que el prófugo mantenía una relación con Vega.

Por su parte, Yolanda sospecha que Iván está tomando otra medicación diferente a al que le recetó el médico para sus dolores de rodilla y se lo cuenta a Carlos. La pareja de amigos intenta que el inspector admita su adicción a los fármacos y acepte tratarse para evitar un mal mayor. ¿Conseguirán que Iván les haga caso?

