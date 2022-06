Ayer en el capítulo de Servir y proteger, vimos cómo Iker y Luna esperaban ansiosos la llegada de Luna. Hoy parece que el regreso de Josele al barrio va a traer algún que otro dolor de cabeza a los agentes de Distrito Sur. Después de hacer pública su historia a través de una entrevista que salió en los medios, el estafador sufre un grave atropello. Aunque sale casi ileso del “accidente”, dice no recordar nada sobre cómo fue que sucedieron las cosas. ¿Está diciendo la verdad o, simplemente, quiere evitarse más problemas?

Por otro lado, Iván comete un nuevo error a causa de los analgésicos, y Yolanda le cubre ante Durán. La joven quiere a su novio con toda el alma, pero no estará ahí siempre para protegerlo y así se lo hace saber. Con algo de cuidado, trata de hacerle entender que es bueno que vea a un especialista para superar la adicción a las pastillas que ha ido desarrollando.

Yolanda quiere ayudar a su novio a recuperarse

Mientras tanto la policía inicia un operativo para detener a Rubén por su implicación en el caso de corrupción del concejal de urbanismo. No obstante, la sorpresa de los agentes es mayúscula cuando se percatan del que el agente inmobiliario ha desaparecido. ¿Dónde se ha metido? Esa es la pregunta del millón. Y lo más importante ¿Han tenido algo que ver Víctor y Vega?

De nuevo en comisaría, Yolanda no le quita el ojo de encima a Iván. Analiza cada uno de sus movimientos y comienza a sospechar que está tomando otra medicación diferente a la que le recetó Antonio para los dolores de rodilla. La oficial no piensa dejar que su novio siga cayendo en el abismo de las adicciones.

