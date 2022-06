En el capítulo de ayer de Servir y proteger, Vega intenta que Rubén coja un avión y que así salve su vida, pero se ve obligada a tomar una drástica decisión. Hoy, la policía va a detener a Rubén, pero cuando llegan a capturarle, este ha desaparecido. Algo demasiado conveniente para Vega y para Víctor. ¿Habrá tenido algo que ver la pareja de delincuentes? Por otro lado, Yolanda sospecha que Iván está tomando una medicación diferente a la que le recetaron en el hospital y comienza a preocuparse.

En comisaría, Néstor y Lidia se hacen cargo del caso del atropello a Josele. El equipo de policías, después de realizar las pesquisas necesarias, está seguro de que el “accidente” fue deliberado y tratan de que el malherido confiese qué fue lo que pasó. Sin embargo, este se niega a hablar. ¿Acaso el miedo ha hecho mella en el estafador?

Sheila descubre que Espe está saliendo con Carlos

Mientras tanto, Espe da un paso más en su relación con Carlos y le invita a cenar a su casa, aprovechando que la vivienda está sola… o eso cree ella. De repente, Sheila hace acto de presencia y los planes de la agente no salen según lo previsto. Ahora solo queda averiguar cómo se tomará la adolescente el romance que ha iniciado su madre de acogida con su compañero.

Al día siguiente, Néstor y Lidia siguen adelante con su investigación y, finalmente, descubren quién fue la persona que atropelló a Josele. Mientras tanto, Quintero descubre que Iker va a traer a Leo a Madrid. A esta buena noticia, se le suma una más. Fernando tiene un as bajo la manga para destruir a sus enemigos y empieza por Vega. El hombre pretende contarle a la policía todo acerca del idilio que tenía la inspectora con Rubén.

