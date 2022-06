Las pesquisas de Durán sobre Rubén lo llevan a relacionarlo con Vega. La inspectora se percata de que se ha convertido en el objetivo de su compañero y comparte su incomodidad con Víctor. Lo cierto es que ambos están preocupados por la investigación de Félix y temen que este termine descubriendo todo el pastel.



Por otro lado, Josele pide disculpas públicamente y decide regresar a México, zanjando de una vez por todas el caso acerca de su atropello. Mientras tanto, Carlos, Espe y Yolanda consiguen que Iván admita su problema de adicción. Parece que el policía se ha dado cuenta del mal que le están haciendo las pastillas que compró por internet y quiere ponerle solución.

Iván se sincera con sus jefes sobre su adicción

Cerca de allí, Leo llega a Madrid con Iker, y Quintero los aborda en la calle. El traficante siente debilidad por su nieto, a quien no ve desde hace tiempo. A fin de cuentas, es lo único que le queda de su fallecida hija Alicia. Por su parte, Miralles y Antonio reciben a Olga, quien ha llegado de Verona con interesante noticias acerca de su relación con Julio. ¿Qué habrá pasando con la parejita de moda del barrio?

Iván pide la baja y se sincera con sus jefes sobre por qué no puede seguir trabajando. Reconocer el problema que tiene es el primer paso para superarlo. Por otro lado, Durán y Carol siguen sintiendo algo el uno por el otro, y Espe, que va avanzando en su relación con Carlos, se agobia cuando Emmanuel, con quien se lio en Bogotá, le anuncia su llegada.

