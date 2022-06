Ayer, en Servir y proteger, Olga explica a sus padres los motivos de su vuelta. Hoy vemos a

Emmanuel y Espe, que hacen planes juntos, lo que provoca que Carlos sea incapaz de contener sus celos. La extraña actitud del policía levanta sospechas en Iván, quien le pregunta a su amigo que se trae con Espe. A este no le queda otro remedio que confesar que tienen una “historia”. Mientras tanto, Olga sigue detallando a sus padres lo ocurrido con Julio.

Por otro lado, la aparición de Germán en el Centro Cívico no ha traído nada bueno. El ludópata increpa a Carol en la calle y Durán interviene. Por si esto fuera poco, el hombre aprovecha cuando la mujer se queda sola para agredirla y robarle parte de su dinero. La policía se hace cargo del caso, pero los agentes saben que será complicado recuperar lo hurtado.

Víctor y Quintero tienen otro enfrentamiento

Víctor visita a Quintero y tienen una tensa conversación. Mientras tanto, la ansiedad de Vega aumenta al sentirse esta atrapada entre las sospechas de Durán y las amenazas de Salas con hundirla si llega a traicionarles en algún momento. Por su parte, Félix inicia su búsqueda de nuevas pistas que le permitan acusar formalmente a su compañera de comisaría.

Espe y Carlos se pican por el asunto de Emmanuel, y la policía, para darle una lección a su “novio”, decide volver a salir con el recién llegado. Por su parte, Olga piensa mucho en su situación con Julio y decide no volver a Verona aún. Le ha sentado bien regresar a casa con sus padres y pretende alagar sus vacaciones por tiempo indefinido. ¿Cuánto durará su visita?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io