Tras lo sucedido en el capítulo de ayer de Servir y proteger, Carlos se entera hoy de la llegada de Enmanuel al barrio, el hombre con el que Espe tuvo un affaire en Bogotá. La presencia del hombre comienza a incomodarlo cuando se da cuenta de lo cerca que es su relación con Espe. Por mucho que lo intente, Carlos, a duras penas, logra contener los celos que empiezan a nacer dentro de él. ¿Acaso siente por su compañera más de lo que quiere admitir?

Por otro lado, Germán, un vecino con un problema de ludopatía, es atendido por Carol en el Centro Cívico, lo que podría traerle más de un problema a la directora. Mientras tanto, Durán investiga las cuentas de Vega sin resultado. Necesita encontrar cuanto antes alguna prueba que demuestre la supuesta relación que mantiene con Rubén y sobre la que Quintero le puso al tanto en comisaría.

Fernando inicia una ronda de contactos

Cerca de allí, Fernando inicia contactos para recuperarse. Sabe que si quiere enfrentarse a Víctor y compañía en igualdad de condiciones, debe convertirse nuevamente en el traficante más poderoso de la ciudad. ¿Lo conseguirá o Salas echará por tierra todos sus planes? Todo parece indicar que los viejos amigos del delincuente están dispuestos a echarle una mano si es necesario.

A su vez, Olga confiesa a sus padres que Julio y ella han roto. Justamente, este es uno de los motivos por los que la chica ha decidido abandonar Verona por el momento y regresar a España en busca de la compañía y el consuelo de sus padres. Como la tarde va de revelaciones, Olga, además, les cuenta las razones por las que su noviazgo se ha ido a pique.

