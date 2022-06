El último capítulo de Servir y proteger tuvo como protagonista a la inspectora Vega, que cada vez está más entre la espada y la pared. Todo empezó esta semana con las pesquisas de Durán sobre Rubén, que lo llevaron a relacionarlo con la policía otra vez. La investigación que había iniciado en inspector preocupaba mucho a su compañera de trabajo, quien pidió ayuda a Víctor para salir del lío en el que se había visto involucrada. Durán, por su parte, no pensaba parar y analizó las cuentas bancarias de Vega sin obtener ningún resultado.

Por otro lado, Josele pidió disculpas públicamente y decidió regresar a México. Mientras tanto, Carlos, Espe y Yolanda consiguieron que Iván admitiera su problema de adicción. Esto hizo que el agente terminase pidiendo la baja y se sincerase ante sus jefes sobre lo que le estaba ocurriendo. Era momento de salir adelante y necesitaba más ayuda que nunca.

Leo llegó a Madrid con Iker y Quintero los abordó en la calle. Además, Fernando inició una ronda de contacto con viejos conocidos para recuperarse. Si quiere dar batalla a Salas y ganarle, necesita volver a ser el delincuente más poderoso de la ciudad. Justamente, horas más tarde, ambos rivales tuvieron una discusión, donde dejaron claras sus diferencias.

Durán salvó a Carol del ataque de Germán

Por otra parte, Miralles y Antonio recibieron a Olga. La joven les confesó a sus padres que ella y Julio habían roto; por eso había decidido volver a España. Además, les reveló los motivos por los que su no tan idílica relación había tocado a su fin. Después de sentir el apoyo de sus progenitores, la chica decidió no regresar a Verona por el momento y alargar sus vacaciones.

Cerca de allí, Carlo tuvo que hacer frente a un contratiempo laboral. La directora del centro cívico atendió a Germán, un vecino con problemas de ludopatía, que terminó agrediéndola. Por fortuna, su exmarido, que pasaba por ahí, logró evitar que la disputa pasase a mayores, aunque el delincuente se llevó parte del dinero de su víctima.

Espe se agobió cuando Emmanuel, con quien se lio en Bogotá, le anunció su llegada. Los viejos conocidos hicieron planes juntos. Carlos confesó a Iván que tenía un lío con su compañera, además de sus celos hacia el recién llegado.

