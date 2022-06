Tras lo ocurrido la semana pasada en Servir y proteger, cuando la inspectora Vega cada vez se ve más acorralada, en los capítulos de esta semana la policía ve la oportunidad de quitarse de encima a Durán usando a Germán. Insta al ludópata a denunciar al agente por agresión cuando ocurrió el incidente con Carol. Germán sigue las instrucciones de la mujer y mete a Durán en un buen lío, ya que no tiene coartada alguna. Mientras se investiga el caso, el agente comienza a ayudar a Carol en el Centro Cívico. ¿La cercanía hará que resurja la chispa entre ambos?

Por otro lado, Quintero descubre que Julio y Olga se han separado. El hombre tiene curiosidad por saber el motivo de la ruptura y para ello recurre a Antonio. Al día siguiente, Julio llega a Madrid y confronta a su padre. La relación entre los dos está más tensa que nunca, aunque Fernando intenta calmar los ánimos pidiendo perdón a su hijo. Después, el chico se reencuentra con su ahora exnovia. ¿Habrá esperanza o su romance ha terminado para siempre?

Olga se ha hace una prueba de embarazo

Acto seguido, Olga tiene un vahído. La muchacha, que no se ha sentido muy bien últimamente, se hace un test de embarazo. Tiene dudas y cree que podría estar esperando un bebé. Mientras tanto, Iván recibe una oferta: operarse de la rodilla. Aunque el inspector tiene sus reticencias, acepta la intervención y todo parece indicar que ha sido un éxito.

Emmanuel quiere venirse a Madrid para iniciar una relación con Espe. La policía se da cuenta de que sus juegos han ido demasiado lejos y se sincera con su amigo respecto a sus sentimientos. Luego se marcha a hablar con Carlos y ambos deciden hacer pública su relación. A su vez, Víctor y Martina se casan en una ceremonia íntima.

Por otro lado, Sheila y Darío se reencuentran. El joven es condenado a pagar una multa tras su juicio y Espe se ofrece a ayudarle. Al mismo tiempo, el centro cívico sufre un acto vandálico firmado por “Rómulo”, la policía interroga a Darío. Víctor presiona a Vega por el comportamiento de Germán.

