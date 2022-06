Esta semana, en Servir y proteger, la inspectora Vega busca una estrategia para acabar con el acoso de Durán. Hoy, ve esa oportunidad usando a Germán. Habla con el hombre y le insta a denunciar a su compañero por agresión: “Todos están al tanto de cómo defendió a Carol después de que la insultaras. La historia será creíble”. El ludópata hace caso a la mujer y presenta una denuncia contra Félix.

Por otro lado, Quintero descubre que Julio y Olga se han separado, al mismo tiempo que esta última tiene un vahído. Fernando acude a Antonio para averiguar qué es lo que ha pasado entre sus respectivos hijos para que tomaran la decisión de romper. Mientras tanto, Olga toma la decisión de hacerse un test de embarazo para descartar que pueda estar esperando un hijo de su ya exnovio. ¿Se convertirá Miralles en abuela?

Ofrecen a Iván operarse de la rodilla, pero él duda

Cerca de allí, ofrecen a Iván operarse la rodilla, pero él tiene sus dudas. Carlos y Yolanda tratan de animar a su compañero y lo instan a aceptar la propuesta. Por su parte, Martina y Víctor dan un paso más en su relación y se casan en una íntima ceremonia. La pareja se jura así amor eterno hasta que…¿la muerte los separe?

Al día siguiente, Emmanuel habla con Espe y le comenta que quiere venirse a Madrid para iniciar una relación con ella. La policía se percata así de que su doble juego ha ido demasiado lejos y decide dejarla las cosas claras a su amigo. Después, habla con Carlos acerca de los sentimientos que tiene por él.

