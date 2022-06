Ayer en el capítulo de Servir y proteger, Martina y Víctor contraen matrimonio envueltos de felicidad. Hoy, Carlos y Espe, cuyo romance no tuvo un inicio fácil y se complicó aún más con la llegada de Emmanuel, mantienen una larga y profunda conversación y ponen sobre la mesa lo que sienten el uno por el otro. Se han dado cuenta de que su amor es más fuerte de lo que ellos creían en un primer momento y deciden hacer pública su relación de pareja. ¿Tendrá este noviazgo fecha de caducidad o serán felices para siempre?



Por otro lado, Sheila y Darío se reencuentran en el barrio. La pareja se vio obligada a distanciarse debido a la implicación del joven en el caso Argos pero, ahora que este se encuentra de vuelta, puede que la chispa del amor juvenil resurja entre ambos. Mientras tanto, la situación de Durán se complica con el paso de los días.

Julio llega al barrio y confronta a su padre

El inspector de policía hace frente a las acusación Germán, quien asegura haber sido víctima de una paliza por parte del agente. Este no tiene coartada para las horas en las que, supuestamente, ocurrieron la sucesión continúa de golpes. Todo parece indicar que el plante Vega para deshacerse de Félix está saliendo a la perfección.

No obstante, Durán tiene un apoyo incondicional que es el de Miralles. La Comisaría no cree que su subalterno haya sido capaz de golpear a Germán y piensa demostrarlo, mas no puede hacerlo sola. Para lograr su fin, le pide ayuda a Iker. A su vez, Julio llega a Madrid y confronta a su padre. Después, se reencuentra con Olga.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io