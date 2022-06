Vega vio la oportunidad de quitarse de encima a Durán usando a Germán, en Servir y Proteger. La inspectora instó al ludópata a denunciar al policía por agresión cuando ocurrió el incidente con Carol. Germán siguió las instrucciones de la mujer y metió a Durán en un buen lío, ya que no tenía coartada alguna. Mientras se investigaba el caso, el agente comenzó a ayudar a Carol en el Centro Cívico.

Por otro lado, Quintero descubrió que Julio y Olga se habían separado. El hombre tuvo curiosidad por saber el motivo de la ruptura y para ello recurrió a Antonio. Al día siguiente, Julio llegó a Madrid y confrontó a su padre. La relación entre los dos estaba más tensa que nunca, aunque Fernando intentó calmar los ánimos pidiéndole perdón a su hijo. Después, el chico se reencontró con su ahora exnovia.

Olga se hizo una prueba de embarazo y dio positivo

Acto seguido, Olga tuvo un vahído. La muchacha, que no se había sentido muy bien últimamente, se hizo un test de embarazo. Tuvo dudas y creyó que podría estar esperando un bebé. Algo que terminó confirmando. Mientras tanto, Iván recibió una oferta: operarse de la rodilla. Aunque el inspector tuvo sus reticencias, aceptó la intervención y todo pareció indicar que había sido un éxito.

Emmanuel quiso venirse a Madrid para iniciar una relación con Espe. La policía se dio cuenta de que sus juegos habían ido demasiado lejos y se sinceró con su amigo respecto a sus sentimientos. Luego se marchó a hablar con Carlos y ambos deciden hacer pública su relación. A su vez, Víctor y Martina se casaron en una ceremonia íntima.

Por otro lado, Sheila y Darío se reencontraron. El joven fue condenado a pagar una multa tras su juicio y Espe se ofreció a ayudarle. Al mismo tiempo, el centro cívico sufrió un acto vandálico firmado por “Rómulo”, la policía interrogó a Darío. Víctor presionó a Vega por el comportamiento de Germán

