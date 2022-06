Miralles informa a Bremón acerca de las sospechas sobre Vega, en Servir y Proteger. La comisaría no se fía de la lealtad de la inspectora para con el resto del cuerpo y así se lo hace saber a su superior. Poco a poco, el cerco policía se estrecha sobre la sospechosa. Vega se niega a confesar los delitos de los que se le acusan y es puesta en libertad provisional a la espera del juicio. En los capítulos de la semana pasada de Servir y Proteger, Julio confrontó a su padre nada más llegar al barrio y visitó a Olga, mientras que Martina dio un importante paso con Víctor y la denuncia de Germán contra Durán prosperó

Mientras tanto, la inocencia de Durán con respecto a su, supuesta, agresión a Germán queda demostrada gracias a Quintero. El inspector acude a casa de Carol para agradecerle por su apoyo durante tan complicados momentos y terminan pasando la noche juntos. Tras confesarse que se siguen queriendo, los enamorados deciden darse una nueva oportunidad y vuelven a ser pareja. Al día siguiente, Félix regresa a su puesto de trabajo.

Otro ataque de Rómulo vuelve a poner el foco sobre Darío. Sin embargo, gracias a las últimas pesquisas, el joven queda libre de toda sospecha. Viendo que ha saldado todas sus cuentas con la justicia, Sheila le insta a aceptar al beca para estudiar en Estados Unidos: “Sé que podrás hacerlo muy bien”. Por su parte, la adolescente aprueba el examen para obtener el carnet de ciclomotor ¿Cómo se lo tomará Espe?

Iván sale del hospital y se instale en casa de su madre con Yolanda

Iván sale del hospital después de la operación de rodilla. El agente pasará lo que le queda de convalecencia en casa de su madre y Yolanda decide acompañarle ¿Qué tal irá la relación entre suegra y nuera? Por su parte, tras hablar con Quintero, Julio le pide a Olga volver a estar juntos. La pareja se reconcilia y decide dar un paso importante en su relación…¡Casarse! Ambos comunican a sus respectivos padres sus planes de boda y les aclaran que el enlace se celebrará de forma inminente.

Por otro lado, Néstor y Lidia tienen un nuevo caso entre manos: la agresión a Paolo, un gigoló. Hanna interviene en la investigación y se pone en contacto con Paolo, a quien recomienda dejar a un lado la prostitución. A su vez, Lidia habla con Néstor y le cuenta que le gustaría irse a vivir con Hanna, pero no se atreve a proponérselo.

Cerca de allí, Víctor interfiere en un negocio de Quintero sin saber que está cometiendo un grave error. La policía sigue la pista de una compra de armas en la que Salas podría estar implicado e, incluso, encuentra una conexión entre este y el proveedor de armas. Paralelamente, Gloria, la madre de Julio y ex de Quintero, llega a Distrito Sur para la inminente boda de su hijo y Fernando coloca un micrófono en la inmobiliaria.

