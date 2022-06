En El Sultán, Hürrem organiza una fiesta con alguna de las esclavas y concubinas del palacio. Mahidevran, alertada por el ruido, se acerca hasta el lugar donde tiene lugar el festejo y lo interrumpe. Después de echar por tierra el evento, le deja claro a Hürrem que no puede hacer bailes y convites en el palacio sin su permiso: “Que no se te olvide que yo sigo siendo la esposa del Sultán y tengo muchos más derechos que tú”. En el capítulo 11 de El Sultán, Ibrahim protegió a Solimán de un atentado dirigido en su contra

La discusión entra ambas, como todas las anteriores, no para de crecer en tono y en forma. Antes de que las dos lleguen a faltarse el respeto, hace acto de presencia Hatice, que se interesa por averiguar qué es lo que está ocurriendo. La hermana del Sultán le exige que terminen de una vez con sus peleas infantiles: “Son las madres de los herederos, no pueden comportarse así”.

El nombramiento más esperado

Por otro lado, Ibrahim está de rodillas, suplicando por su vida ante Solimán. Este le acusa de haberle traicionado y estar detrás de las campañas que se están organizando en su contra. Mientras es agarrado pro dos guardias reales, Ibrahim responde al Sultán y le asegura que el siempre le ha sido fiel: “Antes de dejar de ser leal a usted, sería capaz de matarme”.

La sorpresa para Ibrahim llega cuando Solimán cambia por completo la expresión de su rostro y le hace entrega del sello que confirma su puesto como Gran Visir. “¿En realidad creías que esto era verdad? ¿Qué iba a matarte por qué dudaba de ti?”, comenta con aire jocoso El Sultán

