Debido a las últimas intrigas orquestadas en su contra en El Sultán, Hürrem pierde el favor del Sultán. Cuando este vuelve de su campaña militar contra Hungría, toma la decisión de que la joven se marche al antiguo palacio, por supuesto, sin sus hijos. Más pronto que tarde, le comunica su resolución a su madre, quien está muy feliz por deshacerse de la exesclava. No te pierdas los avances de los capítulos 13 al 16 de El Sultán.

Acto seguido, es la propia Sultana quien le comunica a Hürrem que tendrá que marcharse al exilio: “Mi hijo no quiere verte más por aquí. Parece que tu influjo sobre él ha terminado para siempre”. Hürrem no solo llora por verse separada de su amado, si no, también, por saber que no estará cerca de sus hijos durante su crianza.

Hürrem quiere ver a sus hijos en contra de la orden de Solimán

Saltándose las órdenes de Solimán, Hürrem trata de entrar en la alcoba en la que duermen sus pequeños. Cuando escucha llorar a Mehmet, intenta abrir la puerta, pero unos guardias se lo impiden. Los mandatos del Sultán se cumplen y él ha decidido que la mujer no esté más en contacto con sus niños ¿Terminará cambiando de opinión?

Por otro lado, al amor que se tienen Hatice e Ibrahim ya es de dominio público. La madre Sultana no está de acuerdo con este romance, pues quiere para su hija otro hombre que esté a su altura: “Ese muchacho se ha tomado siempre atribuciones que no le corresponden”. No obstante, Solimán solo quiere la felicidad de su hermana y acepta que se case con Ibrahim: “Si es lo que deseas, no me opondré. Ya hablaré yo con madre”.

