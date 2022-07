Sadika está cada día más cerca del Sultán, como vimos en el capítulo del miércoles. La joven, incluso, logra meterse en los aposentos del monarca y tener una mayor proximidad con él. Solimán, entusiasmado con la belleza de la mujer, le pregunta su lugar de origen, su nombre y sus gustos. Quiere saberlo todo de ella y esta no parece ser de las que le niegan un favor a sus señor, en El Sultán.

Mientras tanto, Hürrem visita junto a la madre Sultana otro de los palacios que forman parte de las propiedad de la familia real. Esta grandiosa casa será la que ocuparán Hatice e Ibrahim cuando, finalmente, se celebre su tan esperado matrimonio. “Estoy segura de que aquí seréis muy felices, ya lo verás”, comenta Hürrem a su cuñada.

Mahidevran le salva la vida a Mehmet

Lo cierto es que alguien más, además de ellas, camina por los pasillos del palacio. Hürrem no lo sabe, pero entre esas cuatro paredes también está Leo, a quien le han encargado pintar una serie de cuadros que alegren las estancias de la propiedad. Ambos ex novios se encuentran en la misma habitación, pero no lo saben, pues están de espaldas.

De nuevo en los aposentos del Sultán, Sadika está a punto de apuñalarle, cuando un grito desesperado rasga la tranquilidad que impera en el palacio. Es Mahidevran, que pide ayuda desde los jardines. Mehmet se ha caído al agua y por poco se ahoga. Solimán sale corriendo para coronar que su hijo está bien. “Que Alá te bendiga, gracias por salvarlo”, dice el monarca a su esposa. Mientras, Sadika observa la escena desde el balcón de la alcoba principal.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io