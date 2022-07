El romance entre Ibrahim y Hatice está en boca de todos los habitantes del palacio y ella expresó su deseo de casarse con él en el capítulo 14 de El Sultán. Ibrahim con Hürrem y le promete que la ayudará a mantenerse cerca del Sultán si ese es su deseo en El Sultán. No obstante, esta”colaboración” no es gratuita. El recién nombrado Gran Visir le pide a la concubina favorita de Solimán que sea obediente con él. “Haz todo lo que te diga, no seas terca y tu futuro en este palacio será grandioso”, le explica él.

Además, Ibrahim le aconseja a Hürrem que no sea descortés con Mahidevran: “Ella es tu principal enemiga, si te sometes a su voluntad, todos tus problemas se habrán acabado”. Le sugiere que si desea volver al lado del sultán, deberá regresar al palacio con la cabeza gacha y besar el dobladillo de todos los traje que lleven en ese momento la familia real: “Esa señal de respeto será la que te abra las puertas”.

Hürrem le cuenta a María su plan

Por otro lado, Solimán hace llamar a su habitación a Gulfem. Le pide perdón por haber sido descortés durante los últimos meses con ella. La dama le hace ver que nunca estuvo enfadad con él: “Entendí que no soy capaz de darle un hijo y mi destino no está a su lado, pero solo la muerte puede separarnos”. El Sultán parece querer tender puentes con ella y retomar la relación que un día dejaron atrás.

Mientras tanto, Hürrem se reúne con María. Esta le pregunta qué fue lo que habló con Ibrahim cuando se reunieron cerca de los jardines de palacio. La mujer le cuenta a su gran amiga cuál fue la conversación y le pide consejo sobre lo que le dijo el Visir.

