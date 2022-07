El Sultán cree que Hürrem es la asesina de una de sus esclavas del harén y toma la decisión de exiliarla a otro palacio lejos de él, en El Sultán. La joven le deja claro que ella no mató y que, incluso, soportó muchas humillaciones mientras él estaba en la guerra por el gran amor que le tiene. “Jamás haría algo para perjudicaros y, mucho menos, me mancharía las manos de sangre”, comenta ella intentado convencer a su amado, sobre los capítulos de la semana de El Sultán.

Sin embargo, sus palabras parecen no surtir efecto y Solimán se muestra firme en su decisión. Mientras tanto, el padre de Ibrahim y su hermano llegan para visitarle. El envejecido pescador le reclama a su hijo que no le contara que el Sultán le había nombrado Gran Visir: “A mí los títulos no me importan. Me alegro de haberos visto, pero ellos nunca me dejarán salir de aquí con vida”, le confiesa s su progenitor. Después, les pide que no vuelvan a buscarle, pues es muy peligroso para ellos.

Solimán le cuenta a su madre la decisión que tomó

Por otro lado, Solimán habla con su madre y el comunica la decisión que tomó respecto a Hürrem: “Quiero que se vaya al antiguo palacio”. Después, le pide que ella misma se haga cargo de la mudanza. A su vez, Hatice se refugia en Maihdevran luego de que su relación con Ibrahim haya salido a la luz. Teme que su hermano no acepte la relación igual que su madre y la separe del hombre que ama: “Siento que mi vida no tiene sentido que y que ya ha acabado”.

