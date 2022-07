Hürrem todavía sigue en estado de shock después de haber visto a Leo en el palacio de Hatice en el capítulo del martes de El Sultán. No puede creer que su prometido, aquel con quien iba a casarse y que pensaba que había muerto a manos de los mongoles esté vivo. Es muy peligroso que se encuentre tan cerca de ella y por eso toma la decisión de pedirle que se marche de la ciudad, en El Sultán.

Al día siguiente, la joven tiene la oportunidad de hablar con Leo en el palacio de Hatice, intenta persuadirle para que vaya lejos: “Si saben que nosotros tuvimos una relación en el pasado, no sé que podría llegar a ocurrir. Nadie debe enterarse de que nos conocemos”. Mientras los dos conversan solos en el pasillo, Victoria los observa desde su escondite sin ser vista y se pregunta por qué ambos se miran con tanta confianza.

Victoria espía a Leo en el jardín

Por otro lado, Gülsah ataca a Nigar por la espalda, pone sobre ella varias sábanas y trata de ahogarla. En ese instante aparece Mahidevran y le ordena a su fiel sirvienta detenerse: “Ya ha sido suficiente”. Cuando ve que Nigar se ha repuesto, le advierte de que esto solo fue un susto y si se atreve a desobedecerla de nuevo para agradar a Hürrem no vivirá para contarlo.

De vuelta en el palacio de Hatice, Leo está muy trastocado tras su encuentro con Hürrem. Melancólico, se sienta en uno de los bancos del jardín y comienza a mirar los retratos que hizo de su amada en el pasado, cuando eran tan solo unos chiquillos. Victoria se acerca por detrás y está a punto de ver los bocetos.

