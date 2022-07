El paternal expresidiario Ali Rahmet Fekeli de Tierra amarga -intepretado por el actor Kerem Alisik-, que tan buenas migas hizo con Yilmaz (Ugur Günes) al que consideraba como su propio hijo, ha iniciado ya un nuevo proyecto, tras abandonar la popular serie que emite todas las tardes Antena 3. Aunque en España aún lo vemos en la trama, el personaje desaparece al final de la tercera temporada, cuando unos delincuentes acaban con su vida. Es el tercero de los grandes personajes de Tierra amarga que fallece antes del final de la historia, tras la muerte de Vahide Perçin, Ugur Günes y Esra Dermancioglu.

Kerem Alisik se ha embarcado ya en un nuevo proyecto, que se anunció hace unos meses. Se trata de la película 49, sobre el rescate de 49 trabajadores del consulado que fueron tomados como rehenes por el Daesh en el Consulado de Mosul de Turquía, en una operación organizada en 2014 por MIT. El filme tiene como objetivo contar lo sucedido, qué sucedio en los 100 días que duró el secuestro y cómo se salvaron los rehenes de acabar ejecutados. El rodaje ha comenzado ya en la localidad de Kilis, en el sureste de Turquía.

Los problemas de Kerem Alisik con sus compañeros en Tierra amarga

El popular actor que interpretó al entrañable Fekeli cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la interpretación, que comenzó cuando tenía 5 años pues sus padres, Sadri Alışık y Çolpan İlhan, eran unos conocidos actores del momento. Tiene 62 años y, aunque comenzó siendo un futbolista con gran futuro, tuvo que abandonar ese deporte tras una lesión.

Desde que comenzó a actuar, su carrera ha sido imparable con numerosos proyectos en cine, televisión y teatro. En España, pudimos verlo en Kara Sevda (Amor eterno) en una pequeña participación especial. Además, en 2005 fundó el Centro Cultural Sadri Alışık, junto con su madre, un lugar que ofrece formación actoral para jóvenes.

Pese a su gran reconocimiento en Turquía, al parecer Kerem Alisik no ha salido muy bien parado de la experiencia en Tierra amarga. Según han publicado algunos medios turcos, el actor tuvo algunos incidentes durante el rodaje. El primero de ellos tuvo que ver con Murat Ünalmis (que interpreta a Demir), cuando ambos se enfrentaron por un cambio que Alisik quería realizar en una escena de tiroteo y eso no gustó a Ünalmis. La tensión llegó a tal punto que Kerem insultó a Murat y eso fue grabado por el director, que canceló las grabaciones ese día. Más tarde, el actor que encarna a Demir denunció a su compañero.

En otra ocasión, y siempre según la prensa turca, Alisik se enfadó con un extra, que era un discapacitado de 25 años, cuando este conducía una ambulancia y frenó de repente. El actor llegó a golpear al joven. Finalmente no se llegó a juicio, porque, según se ha publicado, Kerem Alisik consiguió que el muchacho no lo denunciara obsequiándole con algunos regalos.

A nivel personal, Kerem Alisik estuvo casado con la actriz Sibel Turnagöl, madre de su único hijo. Tras separarse en 1992, tuvo una relación bastante mediática años después con la también actriz Songül Öden, pero después de ocho años de relación, también terminó.

