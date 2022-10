Las esperanzas de los fans de volver a ver juntos a Kerem Bürsin y Hande Erçel han vuelto a avivarse. Lo cierto es que los admiradores, igual que la prensa, nunca han dejado de albergar un cierto optimismo sobre una posible reconciliación entre los protagonistas de Love is in the air, que formaron una de las más idílicas parejas también fuera de las pantallas desde enero de 2021 hasta principios de este 2022. Ahora, algo nuevo ha sucedido que ha encendido otra vez la llama de la esperanza. Se trata de la enfermedad de la pequeña Mavi, la sobrina de Hande Erçel, de dos años y medio, que padece cáncer.

Kerem Bürsin estuvo muy unido a la pequeña durante los meses que compartió junto a Hande, que ama a su sobrina por encima de todas las cosas. Los tres fueron vistos en diversas ocasiones pasando alegres momentos, y sin duda el actor sentía a Mavi como su propia sobrina. Por eso, al enterarse de la noticia, no ha perdido ni un segundo en ir a ver a su ex y, según apuntan medios turcos, lo ha hecho llevando un hermoso ramo de flores para propiciar un acercamiento con ella y eliminar la tensión que han protagonizado en estos meses.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque Kerem está ahora mismo desbordado con sus proyectos -uno de ellos producido por él mismo-, no ha dudado en dejarlo todo para estar junto a la que fue su gran amor y la pequeña que tan buenos momentos le dio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El anillo de compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin

Sin embargo, lo que realmente ha revolucionado a las redes sociales y a todos los seguidores de la pareja, han sido unas imágnes donde a ella se la ve con un anillo de compromiso. Así, todo el mundo ha comenzado a pensar que, más allá del ramo de flores, había habido una pedida de mano.

Pero todo eso ha sido simplemente fruto de un juego, el de un admirador de la pareja, que se entretiene haciendo montajes fotográficos sobre ellos, su posible reconciliación, pedida de mano, embarazo, etc.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que de momento la pareja, igual que no se pronunció para anunciar su ruptura, pero sí demostró la situación con movimientos y comentarios en sus cuentas de Instagram, ahora tampoco han confirmado nada. Y puede que aún sea pronto para hacerlo. Es momento de observar con cautela las redes sociales de ambos...