A estas alturas, si te consideras fan número 1 del actor turco Can Yaman, habrá pocas cosas que no sepas del protagonista de títulos turcos como 'Pájaro soñador', 'Habitación 309' o 'Bay Yanlis'. Desde que se convirtió en estrella internacional, no hay día que no nos levantemos con alguna noticia relacionada con él, ya sea a nivel profesional o personal.

Lo último que hemos sabido de nuestro atractivo galán turco es que está grabando en Hungría una serie para Disney+ Turquía -la tercera de la plataforma digital desde que ha aterrizado con gran fuerza en el país-. Se titula precisamente El Turco y ha tenido que prepararse mucho físicamente, una vez más, para el papel.

Yaman ha estado más de un año viviendo en Italia, donde ha empezado a hacerse un hueco en la televisión de ese país. No en vano, habla perfectamente italiano. Aunque se trasladó al país de la bota con intención de grabar una superproducción sobre Sandokán y también porque en ese momento ya había empezado a salir con su ya exnovia, Diletta Leotta, lo cierto es que ninguno de estos dos motivos han sido el motivo de su permanencia. El actor ha grabado otra serie en Italia con bastante éxito, Viola come il mare, y en estos momentos está soltero, aunque ya se le ha relacionado con alguna que otra mujer.

Se desconoce cuándo podrá finalmente empezar las grabaciones de Sandokán, pero no es lo que más le preocupa, porque al actor no le falta desde luego trabajo.

Todas estas novedades e información te las vamos contando siempre que averiguamos algo nuevo en relación a la estrella turca. Pero seguro que hay muchas curiosidades sobre tu ídolo Can Yaman que aún desconoces. ¿Sabes qué número de pie calza? ¿Cuántos idiomas habla? ¿Por qué tuvo que cortarse su mítica melena? ¿Sabes qué estudió o a qué se dedicó de joven? ¿O quizás desconoces que ha escrito un libro, ha creado su propio perfume y está volcado en ayudar a niños enfermos?

Si no conoces la respuesta de alguna (o de todas) estas preguntas, sigue leyendo, pues vamos a resolverte todas las incógnitas. Y si lo sabes sigue leyendo, ya que tenemos otras curiosidades que quizás te sorprendan.