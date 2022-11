Ha sido hasta el momento la serie de más éxito de Can Yaman. En ella, lo vemos por primera vez con su atractiva melena y su original look con una coleta la mayor parte de las veces, y también es la primera vez que luce su escultural cuerpo. Narra la historia de amor entre Sanem (Demet Özdemir), una joven divertida y algo torpe que sueña con ser escritora, y el que será su jefe, Can Divit, hijo del dueño de una agencia de publicidad donde trabaja la hermana de Demet, Leyla (Öznur Serçeler).