Ha sido quizás uno de los trabajos más difíciles y exigentes para Can Yaman, que lleva seis meses en Budapest para grabar la nueva súperproducción de Disney + Turquía, El Turco. Ahora, tras estas semanas alejado de su casa -que actualmente se encuentra en Italia-, sintiéndose solo, teniendo que prepararse duramente y con unos días de enfermedad al inicio, por fin, el actor turco a quien conocimos en España en Pájaro soñador, puede dar carpetazo a este proyecto e inciar otros nuevos.

Así lo anunciaba hace unos días a través de su cuenta de Instagram: "Una de un millón de prácticas desde que empezamos... Lo echaré de menos durante un tiempo después de este mes. Poco a poco está llegando a su fin y es gratificante verlo. Aún queda mucho trabajo por hacer", decía acompañando el comentario de un vídeo. Todavía se desconoce cuándo se estrenará esta nueva serie, donde veremos a Can Yaman con la melena más larga que nunca, un aspecto asalvajadamente atractivo y un cuerpo más atlético -si cabe-de lo habitual.

El Turco, basada en una novela de Orhan Yeniaras, narra la historia de un oficial de inteligencia turco que resulta herido durante el Asedio de Viena por el Imperio Otomano. El militar es rescatado por los habitantes de un pequeño pueblo en el norte de Italia donde nadie habla su idioma.

¿Qué proyectos tiene ahora Can Yaman?

Tras finalizar este duro rodaje, el aclamado actor ya tiene nuevos proyectos, pero esta vez más enfocados a algo personal y solidario, como a él le gusta. A través de su cuenta de Instagram ha informado de que va a realizar el 'Break the Wall Tour' ('Rompe el Muro'), enfocado a ayudar a los niños y jóvenes y su integración en la sociedad. Esta iniciativa nació en enero de este año, cuando Yaman realizó un evento a través de su fundación Can Yaman para los Niños.

Ahora, el actor tiene previsto iniciar una gira en marzo, primero con la visita a la Policlínica Umberto I en Roma, para más tarde continuar por el resto de Italia. "Se organizarán encuentros entre jóvenes, personal médico y expertos de la industria que permitirán profundizar las necesidades reales de los adolescentes y el carácter intrínseco de sus problemas. El fin es ayudarles a enfrentar y superar las dificultades de la vida cotidiana con facilidad, inteligencia y conciencia", escribe en su red social. El objetivo de la gira acabar (romper el muro) con el silencio y la soledad tras la que se esconden para escapar de una situación que no les gusta.



"Un mundo diferente y más inclusivo es posible, y su futuro se basa en la reunión y el intercambio, nunca en el aislamiento", es el mensaje que Can Yaman quiere trasladar alrededor de Italia con su tour 'Break the wall'.



Mientras tanto, el actor también se ha volcado en las donaciones a damnificados por el terremoto de su país.

