La vida le depara un nuevo golpe a Ali Ishan en La venganza de Iffet. Después de recibir una negativa como respuesta por parte de Iffet a su propuesta de matrimonio, su hija Nil anuncia que se marcha del país. Después de los últimos acontecimientos, la joven no logra encontrar su lugar bajo el mismo techo que su padre y decide poner tierra de por medio. «Creo que lo mejor para los dos es que me vaya. Quizá, cuando me encuentre mejor, pueda volver», comenta la chica mientras hace su maleta.

Tras esta dura y complicada conversación, Ali Ishan queda devastado e Iffet se percatada del triste estado de ánimo en el que ha entrado su jefe. Así pues, dispuesta a ayudarlo, toma la decisión de hablar con Nil, con la esperanza de hacerle recapacitar y lograr que se quede un tiempo más en la ciudad. «Tu padre te necesita más que nunca, no le abandones ahora», le dice Iffet a la joven.

Cemil se siente frustrado tras un nuevo rechazo de Iffet

Por otro lado, Cemil se muestra despechado después del último rechazo de Iffet, a quien no consigue olvidar, a pesar, de haberse casado con Betül. El taxista se comporta de forma fría y distante con su esposa y, también, con su familia política, que tratan de amarrarle como, buenamente, pueden. Cemil, furioso, promete venganza.

Lejos de allí, Ali Ishan descubre que Ömer ha regresado por la puerta grande a la vida de su hermana Dilek. Preocupado por esta, decide investigar cuáles son las verdaderas intenciones del recién llegado, de quien no se fía, y no se sorprende al descubrir que su principal motivación en la vida no es el amor de su hermana.