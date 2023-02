El terremoto que ha asolado Turquía desde el pasado 6 de febrero continúa dejando decenas de miles de víctimas, algunas de ellas conocidos rostros de series y telenovelas turcas, como Emel Atici, cuya muerte conocimos recientemente, o Cansu Dere, de la que aún no se tiene noticias. Ahora hemos sabido que la madre de otro actor, muy familiar entre el público español por su papel de Ferit en Love is in the air, Çağrı Çıtanak, también ha sido encontrada sin vida bajo los escombros de su vivienda en Hatay, una de las ciudades más afectadas por el seísmo.

Hace tan solo unos días, el actor, también conocido por su papel de Bülent en Dulce venganza, pedía ayuda a través de las redes sociales, ofreciendo la dirección donde residía su madre y donde él había vivido de niño. "¡Mi madre estaba allí! Es el edificio más alto y más poblado. Por favor, acérquense y ayuden para que más personas puedan salvarse".

Çagri Çitanak está casado con Başak Gümülcinelioğlu (Love is in the air y Secretos de familia)

Junto a su esposa, Başak Gümülcinelioğlu, a quien precisamente conoció en Love is in the air (interpretaba a Pırıl) y con quien se casó después, en octubre de 2022, iniciaron la búsqueda de Nevber Yurdal Çıtanak. Acudieron también a la AFAD (Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias) y la Asociación AHBAP, organizaciones que se están haciendo cargo de los rescates. Çagri rogaba ayuda, pues aún tenía la esperanza de que su madre quizás hubiese salido de su casa o que quizás no recordase nada por el shock.

Sin embargo, lamentablemente los esfuerzos han sido en vano. Al parecer una de las cadenas de televisión turcas, Halk Tv dio la noticia de la muerte de Nevber, y también Basak se hizo eco en su cuenta de Instagram. "Perdimos a nuestra madre", escribió la actriz que encarna actualmente a Neva en Secretos de familia.

No son los únicos rostros populares que buscan a sus familiares entre las ciudades devastadas de Turquía. Otro conocido del público español, Ugur Aslan (Eren en Secretos de familia). "Casi la mitad de mi familia está entre las ruinas de Hatay", ha escrito.