Nil está cegada con Cemil desde que este la salvó cuando estuvo a punto de sufrir una sobredosis en La venganza de Iffet. El taxista se ha convertido en alguien indispensable para la hija de Ali Ishan, lo que llena de miedos a Iffet, pues teme que su ahora hijastra se convierta en la nueva víctima del que fuera su gran amor. «Ese hombre no conoce lo que es querer de verdad. Es muy peligroso», trata de advertirle a Nil con toda su buena intención.

No obstante, la joven, que no quiere escuchar los consejos de su madrastra, le pide que la deja en paz. «Creo que soy mayor para tomar mis decisiones. Porque te hayas casado con mi padre, no vas a manejar mi vida a tu antojo», dice Nil dando por finalizada la conversación. Mientras tanto, Betül sigue moviendo ficha para vengarse de su esposo tras descubrir su juego con la hija de Ali Ishan.

Betül no piensa dejar que Cemil sea un hombre libre

Lo que Betül tiene claro es que no piensa darle el divorcio a Cemil y dejarle libre para que siga acercándose a Nil y a Iffet. El taxista se siente más acorralado que nunca y ya idea un plan para pasar al ataque y deshacerse de un matrimonio que solo le está trayendo desgracias.

Por otra parte, Dilek hace oídos sordos a las advertencias de su hermano sobre Ömer. La mujer cree que Ali Ishan quiere separarla, nuevamente, de su gran amor, por lo que decide arreglarlo todo para irse con él sin mirar atrás y, sin avisar a nadie.