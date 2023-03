Hace unos días os contábamos todos los rumores sobre las supuestas relaciones de Kerem Bürsin desde que se separó de Hande Erçel; ahora os podemos confirmar que es ella la que sí mantiene una nueva relación sentimental. De hecho, ha sido la propia actriz la que ha asegurado estar feliz al lado del abogado turco Hakan Sabancı, con quien se la relacionaba desde hace unas semanas. "Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias", ha dicho la protagonista de Love is in the air, al llegar al aeropuerto de Estambul, procedente de París, precisamente al lado del apuesto letrado.

Han sido varias semanas de encuentros secretos, según apunta la prensa turca. Hace unos días, hablaban de una velada nocturna en la que la pareja había ido a cenar a un restaurante en Estambul, y aunque intentaron despistar, saliendo ella antes y él a continuación, se les pudo ver juntos en el interior.

También se ha publicado que Hande podría haber conocido ya a su suegra, Hakan Sabanci, en un encuentro en Emirgan. Por último, algunos medios habían comentado que la pareja tenía previsto un viaje a Finlandia a ver las auroras boreales.

Adiós a las esperanzas de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin

Al parecer Erçel y Hakan se conocen desde hace un año y se han ido viendo poco a poco, desembocando esos encuentros en una relación amorosa. Ella misma había negado a finales del año pasado que su corazón estuviese ocupado: “¡No tengo a nadie en mi vida! No me arrastréis a vuestras fantasías”.

Así pues, se pone fin a las continuas especulaciones sobre una posible reconciliación entre Hande y su ex y coprotagonista en la comedia romántica que emitió Divinity, Kerem Bürsin. Los admiradores de la pareja ya pueden ir haciéndose a la idea de que esa posibilidad, al menos de momento, se ha esfumado.