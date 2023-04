Una perla negra es el símbolo que representa el amor que se profesan Kenan y Hazal, dos jóvenes que desean pasar sus vidas juntos. Ambos sueñan con el día de su boda, pero sus planes de futuro se desmoronan cuando un poderoso empresario se obsesiona con Hazal, interponiéndose en su relación. ¿Tendrá ella que renunciar al hombre que ama para protegerlo? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Este doble interrogante es el eje argumental de ‘Perla negra’, nueva ficción que Divinity estrenará el lunes 24 de abril a las 22:45 horas y que estará disponible por adelantado en Mitele PLUS. A continuación y durante “cuatro noches inolvidables”, el canal femenino ofrecerá la recta final de ‘La venganza de Iffet’, cuyo capítulo final se emitirá el jueves 27 de abril, a partir de las 23:30 horas.

La actriz y Miss Turquía 2012, Hande Erçel (@handemiyy, con 29,3M seguidores en Instagram), cuyo papel como Eda Yildiz en la comedia romántica ‘Love is in the air’ la catapultó al estrellato internacional, y Tolgahan Sayisman (@tolgahansayisman, con 2,1M seguidores), subcampeón en el concurso Mejor Modelo de Turquía en 2002, se ven inmersos en esta ficción en un triángulo amoroso de imprevisibles consecuencias.

Dirigida por Cem Karci (‘Gülperi: todo por mis hijos’ e ‘Infiel’) y vendida en cerca de una veintena de países, ‘Perla negra’, se incorporará a partir del próximo lunes a la amplia oferta de ficciones otomanas de Divinity, el canal temático femenino líder y el tercero más seguido entre las televisiones temáticas los últimos tres meses.

Así empieza ‘Perla negra’, la historia de un amor puro destruido por un matrimonio forzoso

La acción de esta superproducción tiene lugar en la idílica localidad de Çeşme, a orillas del mar Egeo, donde han crecido y se han enamorado Kenan y Hazal. Están decididos a casarse y trabajan duro para poder pagar su futura boda: él como pescador y ella como camarera en un lujoso hotel. Mientras espera a que llegue el gran día, la joven se aferra a la perla negra que Kenan recuperó del fondo del mar y que le entregó como muestra de su amor. Sin embargo, Vural, un poderoso empresario, se interpondrá en el camino de ambos tras conocer a Hazal y encapricharse de ella debido a su extraordinario parecido con su exmujer Naz, a quien mató cuando ella le amenazó con abandonarlo.