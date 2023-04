Considerada una de las actrices turcas más bellas del mundo, Hande Erçel no es solo una cara bonita sino que cuenta con un gran reconocimiento como actriz en su país y tambiién en el exterior. Su papel en la comedia romántica Love is in the air, que protagoniza junto a Kerem Bürsin, la catapultó a la fama internacional. Sin embargo, son muchas otras las ficciones en las que ha intervenido, la mayoría de ellas con gran éxito.

Nacida el 24 de noviembre de 1993, debutó por primera vez como actriz profesional en 2013 en un episodio de la serie Tatar Ramazan, y un año después, en otro de Çalıkuşu. Anteriormente, siendo aún estudiante, su físico había llamado ya tanto la atención que inició su andadura como modelo y también presentando algún programa de televisión. Aunque sus padres hubiesen preferido que estudiara Medicina, ella tenía claro que quería dedicars a la actuación, así que, pese a algunos desencuentros con su padre, finalmente se independizó y marchó a Estambul para estudiar en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en el departamento de Artes Tradicionales Turcas.



Tras sus primeras incursiones en 2013 y 2014, la carrera de Hande no dejó de ascender y hoy tiene en su haber 11 series. Participó como actriz de reparto en Çılgın Dersane Üniversitede y, a partir de ahí, fueron tantos los proyectos profesionales que empezaron a ofrecerle que se vio obligada a abandonar sus estudios. Siempre ha reconocido que quiere continuar con su carrera universitaria.

Así, tras su éxito interpretando a Selin Yılmaz en Güneşin Kızları, consiguió el papel protagonista que la hizo reconocida a nivel internacional, en Hayat, amor sin palabras, y más tarde en Siyah İnci (2017-2018), Halka (2019), Azize (2019) y su más famosa, Sen Çal Kapımı (Love is in the air), muchas de ellas vendidas a más de 90 países. En este 2023 graba un nuevo proyecto, İyi Yabancı, que se emitirá por Fox Tv Turkey y en la que repite con Burak Deniz.



Erçel, que cuenta entre sus aficiones con la pintura y a quien recientemente hemos visto con un nuevo novio tras su mediática relación y ruptura con Kerem Bürsin, ha incursionado también en cine, con la película Mest-i Aşk Kimya Hatun, de 2020.

Ha recibido hasta el momento numerosos premios, empezando en 2015 por su papel en Güneşin Kızları, con el que ganó su primer Premio Altın Kelebek. Recibió dos más después por Hayat y Love is in the air. En total tiene en su haber un total de 12 galardones.